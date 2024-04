Lacazette show e 3-0 al Valenciennes: il Lione di Matic in finale di Coppa di Francia

LIONE (FRANCIA) - Nessuna sorpresa nella prima semifinale della Coppa di Francia, in cui il Lione dell'ex romanista Matic (titolare e in campo per 72') ha fatto valere la differenza di categoria e battuto in casa per 3-0 il Valenciennes (ultimo in Ligue 2), conquistando così il pass per la finale in cui affronterà il Psg capolista di Ligue 1 o il Rennes (avversari nella seconda semifinale in programma al 'Parco dei Principi' domani, mercoledì 3 aprile).