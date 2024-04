Saarbrucken, sogno svanito: Kaiserslautern in finale di Coppa di Germania

SAARBRUCKEN (GERMANIA) - Svanisce sul più bello il sogno del Saarbrucken in Coppa di Germania . Dopo aver clamorosamente superato Bayern Monaco, Eintracht di Francoforte e Borussia Monchengladbach infatti, nella prima semifinale la squadra di terza divisione è stata sconfitta per 2-0 in casa dal Kaiserslautern , squadra che invece lotta per la salvezza nella seconda divisione

Coppa di Germania, Saarbrucken out: Kaiserslautern in finale

A decidere la sfida del 'Ludwigsparkstadion' in favore degli ospiti (costretti al 31' a sostituire per infortunio Redondo con Opoku) le reti segnate nella ripresa da Ritter (53') e poi da Toure (75') che aveva già servito l'assist al compagno di squadra in occasione del primo gol. FInisce 2-0 per il Kaiserslautern che elimina così il Saarbrucken e vola in finale dove troverà la vincente della sfida in programma domani (3 aprile) tra il Bayer Leverkusen capolista della Bundesliga e il Dusseldorf, altra squadra di seconda divisione.