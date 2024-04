PARIGI (FRANCIA) - Il Psg del solito formidabile Mbappé batte in semifinale il Rennes 1-0 e raggiunge il Lione dell'ex Roma Matic in finale di Coppa di Francia. Alla squadra di Luis Enrique basta il tiro sporco (deviato) della stella della nazionale francese per superare il Rennes e qualificarsi per la finalissima, in programma a maggio.