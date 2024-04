Il QPR licenzia la storica mascotte Jude the Cat: il motivo è imbarazzante

Ha del clamoroso quanto accaduto nell'ambiente del QPR nelle ultime ore. Il club, che milita nella Football League Championship (la Serie B inglese), ha deciso di licenziare colui che indossava il costume della storica mascotte Jude the Cat per un motivo a dir poco imbarazzante.

QPR, cosa ha fatto Jude the Cat?

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il QPR ha preso questa decisione per punire il comportamento del proprio dipendente. Jude the Cat si è "macchiato" della colpa di aver parlato troppo con gli spettatori, in particolar modo con le donne, tanto da intrattenere dei veri e propri flirt con alcune di loro. Dopo svariati richiami da parte della società, è arrivato il licenziamento: il QPR adesso sta cercando un sostituto che possa scongiurare l'assenza della mascotte allo stadio Loftus Road.