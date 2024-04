Clamoroso Fenerbahçe, tre giocatori fingeranno un infortunio in Supercoppa: ecco il motivo

Incredibile ma vero. Salvo colpi di scena il Fenerbahçe resterà a guardare perdendo la finale di Supercoppa turca contro il Galatasaray . La partita è in programma oggi, domenica 7 aprile, a Sanliurfa (ore 20:30) , ma la squadra turca non ha intenzione di presentarsi con la prima squadra. Come riportato da Marca, tutto ha origine dalla rissa a Trabzon , dove i tifosi del Trabzonspor sono scesi in campo per aggredire i giocatori del Fenerbache , che hanno risposto in quella che si è rivelata una brutale rissa in mezzo al campo.

Fenerbahçe in campo contro il Galatasaray con 9 giocatori dell'Under 19

Il Fenerbahçe, arrabbiato per la situazione del calcio nel Paese, ha convocato un'Assemblea Generale Straordinaria nella quale sono state prese una serie di decisioni tra cui quella di non boicottare la finale di Supercoppa a meno che non fosse rinviata a una data opportuna e l'arbitro designato fosse uno straniero. La Federcalcio turca ha ignorato queste proposte e, quindi, la squadra ottomana si presenterà con i giocatori dell'Under 19.

Fenerbahçe, l'escamotage per evitare la squalifica di due anni

Il Fenerbahçe scenderà in campo con solo nove giocatori, tre dei quali fingeranno un infortunio non appena la partita inizierà. Ciò significherà che la partita dovrà essere interrotta poiché secondo il protocollo della federazione una squadra non può giocare se resta con soli sei giocatori. Di pari passo, la cerimonia di premiazione non potrà avere luogo poiché la vittoria verrà assegnata successivamente per decisione del consiglio direttivo della federazione.