L'Inter Miami di Leo Messi eliminato dalla Concacaf Champions League . Si chiude ai quarti di finale della competizione continentale il cammino della squadra guidata dal fuoriclasse argentino, sconfitta anche al ritorno dal Monterrey . Dopo le tantissime polemiche che hanno accompagnato la gara d'andata, i ragazzi del Tata Martino non sono riusciti a ribaltare l'1-2 incassato nel primo round del doppio confronto.

Messi eliminato dalla Concacaf Champions League: Inter Miami battuto dal Monterrey

Delusione negli States per Lionel Messi, eliminato dalla Concacaf Champions League. La Pulce, insieme a calciatori del calibro di Suarez, Jordi Alba e Busquets, ha perso anche la partita di ritorno con il Monterrey, capace di battere l'Inter Miami già nella gara d'andata con il punteggio di 1-2. Sfida a senso unico, con i padroni di casa più lucidi in zona gol: Vazquez, Berterame e Gallardo regalano il passaggio del turno alla formazione allenata da Nico Sanchez, rendendo vana la rete nel finale di Diego Gomez, su assist di Messi. Al 78', espulso l'ex Barcellona Jordi Alba, che ha lasciato anzitempo il terreno di gioco, a risultato ampiamente compromesso. Si qualificano così per le semifinali tre messicane ed una squadra americana, la Columbus Crew.