Critiche a Neymar, gioca a poker mentre canta tanti auguri alla figlia

Ha fatto scalpore il video circolato sui social che riguarda direttamente Neymar . L'atteggiamento dell'attaccante brasiliano è stato duramente criticato perché assunto durante un felice momento in famiglia .

Cosa ha fatto Neymar?

Nel video, si vede Neymar insieme alla piccola Mavie e alla compagna Bruna Biancardi. I presenti cantavano "Tanti Auguri" alla figlia di Neymar, per la quale stavano celebrando i sei mesi di vita. Neymar accarezza la bambina, ma si gira continuamente verso il telefono che ha sul tavolo. Il motivo? Era in corso di svolgimento una partita di poker online a cui Neymar stava partecipando. Un comportamento che ha raccolto aspre critiche da parte del popolo dei social che ha contestato al brasiliano la mancanza di tatto e di attenzione in un momento familiare così bello.