L’incredibile rituale notturno di Grealish e la moglie a 110º per tenersi in forma

Jack Grealish , stella del Manchester City , ha svelato di avere un rituale per mantenersi al top della forma e che condivide con la sua fidanzata, la la modella Sasha Attwood. I due hanno installato una sauna svedese nella loro villa che usano ogni sera come routine quotidiana per prendersi cura della loro forma fisica.

Il rituale di Grealish e la compagna

L'ex centrocampista dell'Aston Villa, secondo quanto riportato dal Sun, avrebbe speso 6,5 milioni di euro per effettuare i lavori necessari all'installazione della sauna, nella sua villa. Grealish uscirebbe in giardino ogni sera per trascorrere almeno 10 minuti nella sauna, a temperature di 110°C . Un modo per eliminare tossine e restare in forma.