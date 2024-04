Malaga, 50 euro dal tifoso per la sua maglia: la giustificazione del giocatore è incredibile

Ha fatto discutere il gesto di un giocatore in Spagna. Il protagonista della vicenda è Dani Lorenzo, 21 anni, centrocampista del Malaga che ha accettato 50 euro che un tifoso gli ha offerto in cambio della sua maglietta. Un gesto che solitamente si fa gratis come regalo ai sostenitori e che invece è diventato oggetto di un vero e proprio accordo.