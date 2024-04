Porto, ufficiale: Conceicao rinnova fino al 2028

Sergio Conceicao rinnova con il Porto fino al 2028. Ufficiale l'accordo per l'allenatore di anni 49 che dunque resterà ancora alla guida del club portoghese nonostante in passato si parlasse di possibile addio a fine stagione. Conceicao, ex centrocampista di Inter, Parma e Lazio, è sulla panchina del Porto dal 2017 e, da contratto, ci resterà per le prossime quattro stagioni.