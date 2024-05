"Macron preme su Perez per avere Mbappé alle Olimpiadi con la Francia"

Mbappé parteciperà ai Giochi con la Francia?

Perez è accompagnato da Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid. I media spagnoli sottolineano che nei nei giorni scorsi il Real Madrid aveva già inviato un'e-mail alla Federcalcio francese in cui informava che non avrebbe rilasciato i suoi giocatori per le Olimpiadi se avevano precedentemente giocato gli Europei. I Giochi, infatti, si terranno dal 24 luglio al 10 agosto. La "missione" di Macron è quella di convincere il Real Madrid a far giocare Mbappé nella selezione francese.

Mbappé, quando ci sarà la prestazione al Real Madrid?

Intanto, il club spagnolo non vede l'ora di annunciare Mbappé e presentarlo in grande stile al Bernabeu. Perez e Macron discuteranno anche di questo, considerato che l'intento del Real Madrid è quello di effettuare la cerimonia prima dell'inizio degli Europei. Il raduno della nazionale francese è fissato per il 29 maggio, a eccezione dei calciatori del Real Madrid che si aggregheranno il 3 giugno, dopo la disputa della finale di Champions League. Perez dovrà strappare il sì della federazione francese, ma anche del Psg che è in possesso del cartellino di Mbappé fino al prossimo 30 giugno.