Coppa di Germania, trionfo Bayer Leverkusen: con il Kaiserslautern decide Xhaka

Grazie ad un bolide di Xhaka al 17' del primo tempo, il Bayer Leverkusen batte il Kaiserslautern nella finale di Coppa di Germania e riscatta la sconfitta in Europa League contro l'Atalanta . Gli uomini di Xabi Alonso chiudono la stagione con un double, avendo portato a casa la Bundesliga e la Coppa nazionale.

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, il tabellino

Xhaka decide la sfida

La gara è decisa da un gran tiro di Xhaka dopo diciassette minuti. Il Bayer, che sembrava controllare il match senza problemi, si complica la vita a fine primo tempo: Kossounou, già ammonito, si becca il secondo giallo e lascia i suoi compagni in dieci. Nella ripresa la sfida è molto più equilibrata: Adli e Wirtz sfiorano il gol per il Bayer, Ache e Puchacz arrivano ad un passo dal pareggio per il Kaiserslautern. Il fortino del Leverkusen resiste e Xabi Alonso festeggia il secondo successo stagionale.