Bonucci si ritira: "Voglio chiudere la carriera con un trofeo"

Bonucci si ritira, il comunicato del Fenerbahce

A comunicare il ritiro è stato il Fenerbahce con un comunicato: "Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore ?smail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'?stanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra".

Le parole di Bonucci

Queste le sue parole ai microfoni del club: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti". Infatti oggi il Fenerbahce ha la possibilità di vincere il campionato turco: deve vincere contro l'Istanbulspor e sperare che il Galatasaray perda contro il Konyaspor.