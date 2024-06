Minacce di morte a Di Maria, arrestato un ragazzo di 23 anni

Solo qualche giorno fa Angel Di Maria aveva ricevuta l' ennesima minaccia agli esponenti della criminalità organizzata di Rosario , città argentina dove è nato. Dopo aver aperto il fuoco in una stazione di servizio, infatti, due uomini incappucciati avevano lasciato un biglietto minatorio nei confronti dell'ex Juventus.

Minacce a Di Maria: arrestato un 23enne

"Di Maria ti stiamo aspettando. Firmato: Los Rosarinos". El Fideo, infatti, è in scadenza con il Benfica e avrebbe in programma di tornare al Rosario Central, squadra dove è cresciuto. Un ritorno non gradito ai narcos della zona, che però hanno visto l'intervento dell'autorità locali: un 23enne è stato arrestato nell'ambito delle minacce a Di Maria.