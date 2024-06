Pulisic risponde a Rodrygo: gli Stati Uniti fermano il Brasile

Stati Uniti-Brasile: l'ultima amichevole prima della Copa America

Nel secondo tempo è il Brasile a spingere di più, ma la difesa degli Stati Uniti regge bene l'urto e blocca Vinicius e compagni sul pareggio. Sei gli "italiani" che sono scesi in campo oltre a Pulisic, autore del gol del pareggio. Danilo, Bremer ed Ederson hanno giocato per tutti i 90 minuti, come McKennie. Tre quarti di partita invece per Musah e Weah. Entrambe le nazionali, tra poco più di una settimana, saranno protagoniste alla Copa America. Gli USA sono stati inseriti nel girone C insieme a Bolivia, Uruguay e Panama. Mentre la squadra di Dorival, finalista dello scorso anno, è nel gruppo D con Paraguay, Colombia e Costa Rica.