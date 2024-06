Neymar rivela il nome del club dove vorrebbe giocare e spiazza tutti

Neymar ha nostalgia di casa e potrebbe presto tornare a giocare in Brasile, dove è iniziata la sua carriera. Ma non nella stessa squadra d'infanzia. "Il Flamengo è la mia seconda squadra preferita, perché la prima è il Santos. Con tutto il rispetto per la squadra che mi ha allenato e di cui sono tifoso fin da bambino, ho un grande affetto per il Flamengo e ovviamente sarebbe un enorme piacere se un giorno potessi giocare qui ".

Neymar e la previsione sul suo futuro

A dirlo è stato proprio il campione ex Psg, oggi all'Al-Hilal, che ha assistito al match tra Flamengo e Gremio. Neymar, infortunato da ottobre e dunque fuori dai protagonisti della Copa America, ha ribadito di avere un contratto col club arabo e di volerlo rispettare, ma non ha nascosto la sua volontà, un giorno, di tornare a giocare in Brasile. Per il Santos? No, per il Flamengo.