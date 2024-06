Commenti razzisti su Son, Bentancur si scusa: "Commesso un errore"

Polemiche in Inghilterra per una frase pronunciata da Rodrigo Bencantur. Il centrocampista del Tottenham, in un programma televisivo in Uruguay, aveva detto che i sudcoreani "sembrano tutti uguali". In quel momento il suo riferimento era al compagno di squadra Son Heung-Min. Poi sono arrivate le sue scuse e anche un post dello stesso club inglese.