Caos durante lo spareggio promozione: il referto shock dell'arbitro

Il verbale dell'arbitro: "Ci hanno minacciato"

Al termine del match è scoppiato il caos. "Siamo rientrati negli spogliatoi - ha riportato l'arbitro nel referto - solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e poi si sono verificati numerosi incidenti alla porta della nostra stanza. Hanno bussato aggressivamente e ci hanno urlato di tutto: 'Stai per morire'; 'canaglia'; 'tuo figlio sta per morire'; 'figli di ....'; 'se avete le palle uscite...' e tanti altri insulti". Eder Mallo Fernández, inoltre, ha spiegato che sia lui che il resto degli arbitri hanno iniziato a "temere per la nostra integrità fisica", e che le forze dell'rdine hanno specificato che "molte persone sono negli spogliatoi perchè il club ha numerosi proprietari". Nel verbale rientrano anche i numerosi incidenti causati dai tifosi di casa durante la partita e che hanno causato l'interruzione della gara nel secondo tempo supplementare per sette minuti.