Supercoppa al Bayer Leverkusen: Stoccarda ko, decisivo Schick

Shick agguanta lo Stoccarda: il Bayer vince ai rigori la Supercoppa

Le Aspirine passano in vantaggio dopo undici minuti di gioco grazie al gol di Boniface, ma dopo nemmeno quattro minuti Millot rimette tutto in parità. L'episodio che svolta la gara arriva al 37' con l'espulsione di Terrier: Bayer in dieci uomini. Nel secondo tempo Undav porta lo Stoccarda sul 2-1 e quando sembra ormai tutto pronto per i festeggiamenti, Schick pareggia i conti all'88'. Niente supplementari, si va direttamente ai calci di rigore, dove gli errori di Kratzig e Silas condannano lo Stoccarda.