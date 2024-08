Neuer lascia la Germania: "Non è stata una decisione facile"

Neuer lascia la Germania: "Non ho preso questa decisione alla leggera"

"Chi mi conosce - ha proseguito - sa che non ho preso questa decisione alla leggera. Mi sento molto bene fisicamente e ovviamente anche i Mondiali 2026 negli USA, Canada e Messico sarebbero stati un obiettivo. Eppure, dopo tante intense e lunghe discussioni con la mia famiglia e gli amici, ho deciso che proprio ora è il momento giusto per chiudere il mio capitolo nella Nazionale. Guardando indietro oggi, sono pieno di orgoglio e gratitudine! Non ultimo perché ci siamo incontrati il 13 luglio 2014 siamo riusciti a realizzare il nostro grande sogno e insieme siamo diventati campioni del mondo in Brasile. [...] E voglio ringraziare soprattutto voi, cari fan, per avermi sostenuto in tutti questi anni! Adoravo indossare la maglia della Nazionale".

Il messaggio delle federazione tedesca

Questo, invece, il messaggio della federazion tedesca: "Tutte le parole sembrano troppo piccole per uno dei più grandi portieri di tutti i tempi. Ma vengono dal cuore: grazie, Manu! Naturalmente, per i tuoi successi unici ed eccezionali. Ma soprattutto per la tua dedizione, la tua ispirazione per i compagni di squadra e per milioni di tifosi e calciatori in tutto il mondo. Hai cambiato il gioco dei portieri, lo hai plasmato. Proprio come questa squadra. La tua squadra. Come supporto. Come capitano. Come modello. Come campione del mondo. Come amico. Ci mancherai!".