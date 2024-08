Gigi Di Biagio nuovo ct dell'Arabia Saudita U21: asse con Roberto Mancini

Nuova avventura per Luigi Di Biagio. L'ex centrocampista di Roma e Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha accettato la proposta economica della Federazione dell'Arabia Saudita, che ha messo sul piatto la panchina della nazionale Under 21. Per l'ex commissario tecnico degli azzurrini, la possibilità di lavorare insieme a Roberto Mancini, che guida attualmente la selezione maggiore.