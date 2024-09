Pjanic atterrato in Russia a sorpresa: niente Serie A, ecco dove giocherà

Accolto come una star dai giornalisti locali, nonostante l'arrivo in tarda notte, Miralem Pjanic è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Contratto di un anno per l'ex centrocampista di Roma e Juventus, che ha accettato l'offerta del CSKA Mosca ed è volato in Russian Premier League dopo aver chiuso l'esperienza negli Emirati Arabi con lo Sharjah FC. Niente Serie A per lui , accostato anche al Genoa nei giorni scorsi.

Pjanic, l'arrivo a Mosca: "Conosco molto bene il CSKA"

Miralem Pjanic ricomincia dal CSKA Mosca. L'ex regista di Juve e Roma ha deciso di sposare il progetto tecnico del club russo, che ha messo sul piatto un contratto annuale da circa un milione di euro, più bonus. All'arrivo in aeroporto, il giocatore non ha nascosto la sua soddisfazione per il traferimento, come riportato dai media russi e dal video postato dal reporter Mikky su X: "Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare - ha subito ammesso Pjanic -. Conosco molto bene il CSKA. È un grande club". Queste le prime parole del bosniaco, che ha già fatto impazzire i tifosi del CSKA, in attesa di vederlo all'opera quanto prima. A lui il compito di risollevare le sorti di una squadra già sesta dopo nove giornate di campionato, a -9 dalla capolista Zenit.