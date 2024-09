Galatasaray, fa tutto Osimhen: doppietta, esultanza alla Icardi e infortunio

Primo e secondo gol con la maglia del Galatasary, esultanza alla Icardi, sostituzione all'intervallo per infortunio (al suo posto Mertens): Victor Osimhen ha regalato un tempo denso di emozioni ai supporter del Gala, ma non è bastato per avere la meglio sul Kasimpasa di Barak. Clamorosa rimonta subita dagli ospiti: dal 3-0 al 3-3.