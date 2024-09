Mourinho, protesta mai vista: mette il suo pc davanti alle telecamere e...

Mourinho, protesta senza precedenti: cosa è successo

Intorno al 78', poco prima del'autogol che ha regalato il 2-0 alla sua squadra (dopo la rete di Tadic), Mourinho protesta per una decisione arbitrale con la quale non era d'accordo. Per far valere le sue ragioni, l'allenatore ha fatto vedere a tutti i telespettatori l'errore dell'arbitro. Come ha fatto? Piazzando il suo computer davanti alla telecamera e proiettando il fermo immagine dell'azione in questione. Gesto che ha fatto scattare l'ammonizione ai danni del protoghese.