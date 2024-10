Mancini attacca un giornalista dopo il ko dell'Arabia Saudita: "Vuoi vedere..."

Se la nuova Italia di Luciano Spalletti pare tornata a convincere come nei momenti migliori della sua gestione, l 'ex ct azzurro Roberto Mancini non vive invece un momento facile alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita, sconfitta in casa 2-0 dal Giappone (a segno l'ex laziale Kamada) nella terza giornata delle Qualificazioni Mondiali asiatiche.

Mancini discute con un giornalista del Giappone

Amareggiato dopo il ko incassato sul campo, il 'Mancio' ha poi avuto un battibecco in conferenza stampa con un giornalista giapponese. "Lei riceve uno stipendio molto alto ma la sua squadra non si comporta bene in campo" è stato il rilievo di quest'ultimo, preso non benissimo da Mancini che ha replicato in maniera stizzita: "Vuoi vedere il mio conto in banca?". Una risposta che ha spiazzato l'interlocutore, rimasto poi senza parole.