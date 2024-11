Di Maria, mercato e messaggio da brividi: il post social della moglie

Jorgelina Cardoso , moglie di Angel Di Maria , ha scritto parole da brividi per l'ex attaccante della Juventus . A riportarle Diario Olé: "Non trovo più parole per lodarti. Sono convinta che tu abbia utilizzato ogni pietra che ti è stata lanciata per continuare a costruire questo muro che sei diventato oggi. Ho messo il mio petto mille volte affinché le cattive energie non ti perseguitassero. Oggi quel petto si gonfia di ciò che hai costruito, nonostante tutto".

"Le tue figlie ti idolatrano e ti amano"

Jorgelina ha poi aggiunto e concluso: "Mi riempie di orgoglio sapere che, senza volerlo, mandi un messaggio di perseveranza a ogni bambino che ti prende come esempio oggi. So che li raggiungi, lo so. Con grande onore le tue figlie portano il tuo nome nel loro sangue, ti idolatrano, ti amano. Grazie per averci dato tanta gioia, dentro e fuori dal campo. Non so cosa ho fatto nella mia altra vita per avere un trofeo del genere oggi a casa, l'unica cosa che so è che il trofeo si difende con i denti. Tu hai me e noi quattro abbiamo l'un l'altro. Qualche anno fa potevi andare in Cina, molto recentemente potevi andare in Arabia Saudita, ma hai sempre scelto con il cuore, ed eccomi qui. Sarò sempre al tuo fianco, ovunque il tuo cuore mi porti. Io ti amo con tutta la mia forza".