Mourinho via dalla Turchia per un'operazione: tutti i dettagli

José Mourinho lascia la Turchia . Non si tratta, però, di una separazione con il Fenerbahce , bensì di un viaggio per motivi personali. Lo Special One, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nelle prossime ore, prima di poter tornare regolarmente in panchina. Niente di serio, un intervento di routine all'estero, che Mou farà approfittando della sosta del campionato.

Mourinho lascia la Turchia, si opera: tutti i dettagli

Dopo il pareggio in trasferta con l'Eyupspor, José Mourinho dovrà assentarsi per alcuni giorni a causa di un'operazione, utile a risolvere un piccolo problema di salute. L'ex manager della Roma si opererà all'estero, per poi rientrare ad Istanbul nel giro di una settimana. A confermarlo è stato lo stesso Special One al termine dei 90 minuti giocati ieri: "Adesso ci saranno alcuni giorni di riposo. Non sarà un periodo di ferie felice per me. Come sarà per i giocatori dipende dalla loro mentalità. Avrei preferito niente ferie, ma lo abbiamo promesso tempo fa. Lavoreremo duramente nel secondo periodo di queste due settimane di pausa". Risultato del campo che, peraltro, ha deluso profondamente Mourinho: "Vedo alcune cose qui per la prima volta nella mia carriera, - ha sottolineato il portoghese - come quello che è successo nel corridoio durante l'intervallo. I giocatori sono qui da tanto tempo e devono adattarsi, anche i nuovi devono abituarsi a questa situazione. Il club offre le migliori condizioni ai giocatori. Conosco la mia qualità e la qualità della mia squadra. Diamo il massimo ai nostri giocatori in allenamento. Questo è quello che mi aspetto".