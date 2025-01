Bundesliga, Eintracht beffato prima della Roma: pari Hoffenheim nel finale

SINSHEIM (GERMANIA) - Termina con un 2-2 al fotofinish il match tra Hoffenheim ed Eintracht Francoforte, primo match domenicale della 19esima giornata di Bundesliga. Gli ospiti, prossimi avversari della Roma in Europa League, passano al 26', dagli undici metri, con la rete di Ekitike. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con il gol del neo entrato Orban (65') ma l'Eintracht non si scoraggia e sei minuti dopo (71') ritrova il vantaggio ancora con il nazionale francese Ekitike. La gara sembra chiusa ma in pieno recupero, al 95', Hlozek evita la sconfitta all'Hoffenheim con il gol che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Pari beffa per la squadra di Toppmoller, terza in classifica a quota 37 punti. Punto prezioso invece per la formazione di Ilzer che sale a 18, a +4 sulla zona retrocessione.