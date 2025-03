BRUXELLES (Belgio) - La sostituzione, poi il crollo in panchina. Grande spavento per Ousseynou Niang, esterno senegalese che durante la sfida del campionato belga tra l’Union Saint-Gilloise e il Dender, è crollato a terra dopo essere stato chiamato in panchina. Il malore ha suscitato grande preoccupazione da parte degli spettatori e dei calciatori in campo. Tuttavia, l’intervento dello staff medico dell’Union Saint-Gilloise ha riscontrato soltanto un leggero calo di pressione per il giocatore africano.