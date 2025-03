Inter, ti ricordi Kallon? È il nuovo ct della Sierra Leone

Kallon: "Non è stata una decisione facile, accetto per il mio Paese"

Kallon ha già tenuto la conferenza stampa di presentazione: “Accetto questo lavoro, lo faccio per il mio Paese. Non è stata una decisione facile, c’erano molti fattori da considerare. Tuttavia, eccoci qui. Sono onorato di servire la Sierra Leone. Il mio amore per il mio Paese mi spinge ad assumere questa importante responsabilità“.

Kallon ct della Sierra Leone fino al 2027

Kallon ha firmato un contratto fino al 2027. Per lui sono in arrivo i primi match di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026: la Sierra Leone è attualmente terza in classifica nel gruppo A a quota cinque punti, in condominio con il Burkina-Faso; dietro a Egitto (10 punti) e Guinea-Bissau (6 punti). L'esordio di Kallon alla guida della Sierra Leone è in programma il prossimo 17 marzo nella sfida casalinga contro la Guinea-Bissau, valida per la quinta giornata della fase a gironi. Il 24 marzo sarà il momento della partita in trasferta contro l’Egitto.