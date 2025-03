Qualificazioni Mondiali, gioia Inghilterra: esordio con vittoria per Tuchel

LONDRA (INGHILTERRA) - Si alza il sipario sui gironi europei di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nella prima giornata dei raggruppamenti, fari puntati sull'Inghilterra del neo ct Thomas Tuchel, all'esordio sulla panchina dei Tre Leoni: nella suggestiva cornice di Wembley, Kane e compagni piegano 2-0 l'Albania di Sylvinho. La prima rete degli inglesi arriva al 20' del primo tempo con Myles Lewis-Skelly, abile a sfruttare un sontuoso assist di Bellingham. L'esterno mancino, nato e cresciuto nell'Academy dell'Arsenal, centra un record storico: a 18 anni e 176 giorni diventa il giocatore più giovane della storia a segnare all'esordio con l'Inghilterra. Il classe 2006 dei 'Gunners' supera così il record che apparteneva a Marcus Rashford (debutto a 18 anni e 209 giorni contro l'Australia nel maggio del 2016). Nella ripresa la formazione di Tuchel gestisce il vantaggio e chiude la contesa con la rete di Harry Kane al 77'. Inghilterra in vetta al gruppo K, a quota 3 punti e a pari merito con la Lettonia, corsara sul campo di Andorra: la nazionale guidata da Paolo Nicolato conquista i tre punti grazie al gol decisivo di Sits al 58'.