Coppa del Re, il Barcellona batte l'Atletico Madrid e va in finale

Barcellona, Ferran Torres mata l’Atletico

L’avvio dell’Atletico Madrid è impetuoso, gli interventi energici degli uomini di Simeone inducono l’arbitro a estrarre subito il cartellino giallo per Azpilicueta e De Paul che martellano le caviglie degli avversari. La sfida è equilibrata, le emozioni scarseggiano, ma al 27’ il Barcellona sblocca il risultato con Ferran Torres che sfrutta un ottimo assist di Yamal e infila Musso con un rasoterra nell’angolo. L’Atletico Madrid sbanda, Raphinha e Yamal hanno due buone occasioni per raddoppiare, poi Musso salva la propria porta con un grande intervento dopo l’ennesimo tentativo di Raphinha.

Atletico, una reazione sterile

In avvio di ripresa l’Atletico Madrid ha l’occasione per riportare in equilibrio la partita, ma Sorloth fallisce il bersaglio da buona posizione. Gli ospiti fiutano il pericolo e tornano a controllare la sfida, Raphinha ha la palla buona per raddoppiare, ma Musso compie una parata da campione e tiene in partita i colchoneros. La squadra di Simeone prova a riaprire la sfida, Sorloth segna, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Griezmann. I padroni di casa ci provano fino alla fine, ma la formazione di Flick non concede possibilità agli avversari e conquista la finale. Il 26 aprile c'è il Clasico con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.