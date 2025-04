Immobile show con il Besiktas, tripletta e goleada contro l'Hatayspor

Immobile show, tripletta e goleada con il Besiktas

Vittoria importante per il Besiktas, che liquida la pratica Hatayspor, annullando l'iniziale vantaggio degli ospiti, targato Parmak. Immobile va prima vicino al pareggio con un colpo di testa e poi trasforma il penalty conquistato da Rafa Silva. In avvio di ripresa, si scatenano i padroni di casa, con l'ex centravanti della Lazio che realizza ancora dal dischetto, vincendo il duello con Bekaj. Un minuto più tardi, al 53', si iscrive al tabellino anche Rafa Silva, tra i migliori in campo questa sera. Al minuto 59, invece, Immobile attacca con ferocia la porta e finalizza il cross di Rashica, infilando l'estremo difensore avversario con l'interno destro. Nel finale, c'è spazio anche per Arroyo, che trova la gioia personale e certifica il definitivo 5-1. Besiktas che approda così a quota 52, al terzo posto in classifica, a +1 sul Samsunspor. Ancora lontanissime Fenerbahce e Galatasaray.