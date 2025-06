TUBIZE (Belgio) - Basta poco per accendere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. E Romelu Lukaku non ha perso tempo per far esaltare i propri sostenitori e quelli della squadra partenopea. Il centravanti, dopo aver vinto lo scudetto, si è presentato nel ritiro della nazionale belga per preparare le prossime due sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali contro la Macedonia del Nord e il Galles. L’attaccante ha avuto modo di salutare il ct Rudi Garcia, vecchia conoscenza dei tifosi del Napoli e il proprio compagno Kevin De Bruyne che presto potrebbe diventare un nuovo idolo del Maradona.