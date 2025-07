"Ter Stegen ko, Germania senza portiere titolare: Neuer torna a 40 anni per i Mondiali"

Non il ct tedesco Julian Nagelsmann che, negli ultimi mesi, ha parlato pubblicamente di ter Stegen per ribadire la sua scelta: " Marc-André è il mio numero uno ". Parole che hanno trovato conferma nei fatti : lo stesso Nagelsmann ha chiaramente riposto la sua fiducia in ter Stegen soprattutto nell'ultima edizione della Nations League , competizione in cui il portiere del Barcellona era titolare . Dopo il ritiro di Neuer e il p eriodo di convalescenza di ter Stegen , Nagelsmann ha convocato in Nazionale l'esperto portiere dell' Hoffenheim , il 35enne Oliver Baumann e il 28enne Alexander Nubel , di proprietà del Bayern Monaco (ora in prestito allo Stoccarda ) e l'erede designato dell'attuale capitano dei campioni di Germania.

La 'Bild' lancia la candidatura di Baumann per il Mondiale

Il quotidiano sportivo più autorevole in Germania ha lanciato a sorpresa la candidatura di Baumann per il Mondiale 2026: "Oli Baumann sarà ora il nostro numero 1 ai Mondiali?", si chiede retoricamente la testata. "Baumann si sta giocando un posto fisso ai Mondiali dopo l'infortunio di Ter Stegen. Il problema - sostiene la 'Bild' - è che Ter Stegen non è in piena forma o in salute da un bel po' di tempo. A settembre ha subito la rottura del tendine rotuleo ed è stato fuori per un lungo periodo. Ha giocato solo due partite della Liga e la finale della Nations League. E ora, l'ennesima battuta d'arresto: il numero uno del Barcellona si sta sottoponendo a un intervento chirurgico alla schiena e sarà fuori per diversi mesi. Questa potrebbe essere l'occasione di Baumann".

Germania, chi il portiere titolare? Nell'incertezza, sbuca Neuer

I prossimi appuntamenti della Germania non aiutano di certo ter Stegen: la Nazionale tedesca affronterà infatti Slovacchia (4 settembre/17 novembre), Irlanda del Nord (7 settembre/13 ottobre) e Lussemburgo (10 ottobre/14 novembre) per le qualificazioni al prossimo Mondiale e a difendere i pali della porta tedesca potrebbe essere proprio Baumann. Ma quello del 35enne estremo difensore dell'Hoffenheim non è l'unico nome sulla lista di Baumann: le alternative sono Noah Atubolu, il 23enne portiere del Friburgo e Finn Dahmen, il 27enne dell'Augsburg, oltre al già citato Nubel. Se Ter Stegen ritrovasse la sua forma fisica migliore, l'anno prossimo gli rimarrebbero solo due amichevoli, a marzo e poco prima della Coppa del Mondo, per dimostrare a Nagelsmann di meritare la titolarità della porta tedesca nel torneo iridato. È però in questa incertezza che si inserisce, con insistenza, il nome di Manuel Neuer. Le quotazioni del fuoriclasse del Bayern Monaco, 40 anni a marzo, come portiere titolare della Germania ai prossimi Mondiali, potrebbero infatti crescere a dismisura nei prossimi mesi.