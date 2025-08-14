Lamela si ritira a 33 anni: farà il vice di Almeyda al Siviglia

Erik Lamela dice addio al calcio giocato. Dopo una sola stagione in Grecia, nell'Aek Atene, l'ex fantasista della Roma ha concluso la sua carriera da calciatore. L'argentino si era trasferito ad Atene la scorsa estate, dopo essersi svincolato dal Siviglia: con il club greco ha collezionato 31 presenze, sei gol e tre assist. Il suo tecnico era Matias Almeyda, con il quale aveva giocato insieme al River Plate.