Lamela si ritira a 33 anni: farà il vice di Almeyda al Siviglia

Erik Lamela dice addio al calcio giocato. Dopo una sola stagione in Grecia, nell'Aek Atene, l'ex fantasista della Roma ha concluso la sua carriera da calciatore. L'argentino si era trasferito ad Atene la scorsa estate, dopo essersi svincolato dal Siviglia: con il club greco ha collezionato 31 presenze, sei gol e tre assist. Il suo tecnico era Matias Almeyda, con il quale aveva giocato insieme al River Plate.
Lamela, la nuova avventura con Almeyda
L'ex centrocampista della Lazio, che il prossimo anno allenerà il Siviglia (club con il quale ha giocato nella stagione 96-97, prima di approdare nella capitale) gli ha offerto un posto nel suo staff tecnico. Lamela tornerà al Siviglia e inizierà la sua avventura da vice del tecnico argentino.