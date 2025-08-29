Clamoroso, il Fenerbahce esonera Mourinho

Incredibile, ma vero: il Fenerbahce , dopo l'eliminazione ai play off di Champions League, ha esonerato Josè Mourinho . Il club turco lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Il Fenerbahçe Spor Kulübü comunica che la collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra di Calcio Professionistico a partire dalla stagione 2024-2025, è giunta al termine. Ringraziamo il sig. Mourinho per l’impegno e i contributi offerti alla nostra squadra fino ad oggi, e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura".

Mourinho esonerato dal Fenerbahce, cosa è successo

Di più lo scarno comunicato del club turco non dice. E per adesso, anche perché la notizia è stata comunicata alle 10.30 ora di Istanbul, non ci sono neppure reazioni da parte del tecnico portoghese. Che i rapporti non fossero sereni si sapeva, anche se la causa non può essere la mancata partecipazione alla Champions. Il Fenerbahce se l'è giocata come ha potuto con il Benfica che in estate, al contrario del club turco, ha fatto un mercato importante, come sottolineato dallo stesso Mourinho. Evidentemente, i problemi erano vecchi e mai effettivamente superati.

In aggiornamento