Sergio Ramos, la rivelazione schock: "E' al verde, ecco perché ha inciso un album"

“Sergio Ramos è al verde”

“Sergio Ramos ha registrato un intero album - annuncia in tv Cristóbal Soria, ex direttore sportivo del Siviglia - questa è soltanto una canzone, presto arriveranno altre canzoni che lui ha registrato con delle vere star della musica mondiale. Lui ha bisogno di nuovi ricavi perché è al verde e fatica ad arrivare a fine mese. Sta contemplando anche l’idea di fare concerti."