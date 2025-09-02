Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sergio Ramos, la rivelazione schock: "E' al verde, ecco perché ha inciso un album"

L'iniziativa discografica del difensore spagnolo, come  rivela l'ex direttore sportivo del Siviglia - nasconderebbe problemi economici
Sergio Ramos, la rivelazione schock: "E' al verde, ecco perché ha inciso un album"
1 min

MADRID (Spagna) - Sergio Ramos scende in campo, questa volta in veste di cantante. L’ex difensore del Real Madrid ha pubblicato la canzone Cibeles in cui parla del suo addio al Real Madrid non senza risparmiare delle stoccate in versi contro lo storico presidente del club iberico Florentino Perez. Ma alla base della nuova iniziativa discografica del giocatore, ci sarebbero problemi economici. 

“Sergio Ramos è al verde”

“Sergio Ramos ha registrato un intero album - annuncia in tv Cristóbal Soria, ex direttore sportivo del Siviglia - questa è soltanto una canzone, presto arriveranno altre canzoni che lui ha registrato con delle vere star della musica mondiale. Lui ha bisogno di nuovi ricavi perché è al verde e fatica ad arrivare a fine mese. Sta contemplando anche l’idea di fare concerti."

