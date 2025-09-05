La moglie di Messi e il commovente messaggio dopo le lacrime del marito: "Che fortuna..."

Leo Messi ha voluto tutta la famiglia accanto. Moglie, figli, mamma, cugini, amici. Perché con ogni probabilità quella contro il Venezuela è stata la sua ultima partita ufficiale in casa con l'amatissima maglia dell'Argentina. Lo ha fatto capire nei giorni scorsi, lo hanno confermato gli abbracci e i baci ai figli, entrati in campo con lui, i gesti dei compagni e, soprattutto, le lacrime al Monumental durante il riscaldamento. Per questo sua moglie, Antonela Roccuzzo, che gli è accanto da quando sono bambini, ha voluto scrivere un dolce post su Instagram

Antonela Roccuzzo e le parole da brividi per Messi

"Orgogliosa di te, di ogni passo che fai e di tutto ciò che hai costruito con amore e impegno . Quanto siamo fortunati ad essere con te in questo viaggio!!! Ti amiamo", ha scritto insieme a una foto di famiglia. Ora per Messi ci sarà il Mondiale 2026, in cui proverà a difendere la coppa conquistata in Qatar, e poi forse qualche altra partita con l'Argentina. Non si sa. Ma non saranno gare ufficiali visto che per la coppa del Mondo 2030 ci sarà una delle partite inaugurali proprio in Argentina e quindi la nazionale è già qualificata di diritto.