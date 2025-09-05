Flamengo, Bruno Henrique shock: maxi squalifica e rischio carcere

Maxi squalifica per Bruno Henrique. L'ala brasiliana del Flamengo è stato accusato di aver preso volontariamente un cartellino giallo a beneficio di alcuni scommettitori del suo entourage, nel corso della sfida con il Santos . Il 34enne è stato fermato dal giudice sportivo per dodici giornate.

Bruno Henrique rischia il carcere in Brasile

A Bruno Henrique è stata inflitta anche una multa di 11.000 dollari per "violazione dell'etica sportiva", come reso noto dal Tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile (STJD).Il problema principale per Bruno Henrique è che, secondo la stampa sudamericana, rischia pure da due a sei mesi di carcere.