Flamengo, Bruno Henrique shock: maxi squalifica e rischio carcere

L'attaccante è stato fermato per scommesse: salterà 12 gare. Indaga anche la giustizia ordinaria. Il calciatore rischia da due a sei mesi di reclusione
Flamengo, Bruno Henrique shock: maxi squalifica e rischio carcere
1 min

Maxi squalifica per Bruno Henrique. L'ala brasiliana del Flamengo è stato accusato di aver preso volontariamente un cartellino giallo a beneficio di alcuni scommettitori del suo entourage, nel corso della sfida con il Santos. Il 34enne è stato fermato dal giudice sportivo per dodici giornate. 

Bruno Henrique rischia il carcere in Brasile

A Bruno Henrique è stata inflitta anche una multa di 11.000 dollari  per "violazione dell'etica sportiva", come reso noto dal Tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile (STJD).Il problema principale per Bruno Henrique è che, secondo la stampa sudamericana, rischia pure da due a sei mesi di carcere.

