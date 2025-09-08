Incredibile Haaland, tre punti di sutura e visita d’urgenza dal dentista dopo un incidente sul bus: cosa è successo

Alla vigilia della sfida con la Moldavia, Erling Braut Haaland è stato vittima di uno sfortunato episodio sul bus che trasportava la Norvegia di Solbakken verso l'hotel che ospita la nazionale ad Oslo. L'attaccante del Manchester City è andato a sbattere contro la porta d'ingresso del pullman, procurandosi un piccolo taglio appena sotto il labbro inferiore. Nulla di grave, ma sono stati necessari tre punti di sutura.
Haaland, disavventura sul bus della Norvegia: tre punti di sutura e visita d'urgenza dal dentista
Solo tanta paura per Haaland, attualmente impegnato con la Norvegia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, nello stesso girone dell'Italia di Gattuso. "Sono appena stato sbattuto fuori dalla porta dell'autobus", ha scritto sui social il giocatore del Manchester City, pubblicando un selfie e scherzando sull'accaduto, diventando immediatamente virale sul web. Oltre ai tre punti di sutura, però, è stata necessaria anche una visita d'urgenza dal dentista, a causa del violento impatto all'altezza della bocca. Sul momento, immediato l'intervento del medico della Norvegia Ola Sand e del responsabile della sicurezza Geir Ellefsen, che si sono subito accertati delle condizioni del classe 2000. Un infortunio insolito, che ha preoccupato anche i compagni di squadra: "Non l'ho visto, - ha detto Odegaard in conferenza stampa - ma ho sentito dire che gli avevano sbattuto una porta in faccia... Sembra stia bene".