Incredibile Haaland, tre punti di sutura e visita d’urgenza dal dentista dopo un incidente sul bus: cosa è successo

Haaland, disavventura sul bus della Norvegia: tre punti di sutura e visita d'urgenza dal dentista

Solo tanta paura per Haaland, attualmente impegnato con la Norvegia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, nello stesso girone dell'Italia di Gattuso. "Sono appena stato sbattuto fuori dalla porta dell'autobus", ha scritto sui social il giocatore del Manchester City, pubblicando un selfie e scherzando sull'accaduto, diventando immediatamente virale sul web. Oltre ai tre punti di sutura, però, è stata necessaria anche una visita d'urgenza dal dentista, a causa del violento impatto all'altezza della bocca. Sul momento, immediato l'intervento del medico della Norvegia Ola Sand e del responsabile della sicurezza Geir Ellefsen, che si sono subito accertati delle condizioni del classe 2000. Un infortunio insolito, che ha preoccupato anche i compagni di squadra: "Non l'ho visto, - ha detto Odegaard in conferenza stampa - ma ho sentito dire che gli avevano sbattuto una porta in faccia... Sembra stia bene".