Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bundesliga, Bayern Monaco a valanga sull'Amburgo: doppietta per Kane

Gli uomini di Kompany si impongono 5-0 e volano in testa. Il Dortmund vince in trasferta
Bundesliga, Bayern Monaco a valanga sull'Amburgo: doppietta per Kane© Getty Images
2 min

Il Bayern Monaco batte nettamente l'Amburgo nella terza giornata della Bundesliga. Gli uomini di Kompany ottengono il terzo successo consecutivo e mantengono la vetta della classifica. La sfida termina con il punteggio di 4-0. I baversi imprimono fin dalle prime battute un ritmo forsennato alla sfida e sbloccano il risultato dopo soli 3', grazie a Gnabry, che sfrutta un assist di Laimer. Passano sei minuti e Pavlovic trova la rete del 2-0. Al 29' Harry Kane fissa il risultato sul 3-0 trasformando un calcio di rigore, mentre al 29' Diaz realizza il poker. 

Bayern Monaco-Amburgo, tabellino e statistiche

Dortmund ok, Colonia pari nel finale

Il Borussia Dortmund si impone 2-0 in trasferta sul campo dell'Heidenheim, grazie alle reti siglate da Guirassy e Beier. Pari spettacolare tra Wolfsburg e Colonia: la sfida termina 3-3. Ospiti avanti con Waldschmidt e padroni di casa capaci di ribaltare il risultato con le reti di Amoura e Majer. Nel recupero accade di tutto: al 91' pareggio del Colonia con Johannesson, al 99' nuovo vantaggio del Wolfsburg con Arnold, ma al 14esimo minuto di recupero arriva la rete del definitivo 3-3 segnata da Kaminski. Il Friburgo batte 3-1 lo Stoccarda, mentre Lipsia e Hoffenheim si impongono in trasferta: 1-0 sul campo del Mainz e 4-2 a Berlino contro l'Union. 

Heidenheim-Borussia Dortmund, tabellino e statistiche

Wolfsburg-Colonia, tabellino e statistiche

Friburgo-Stoccarda, tabellino e statistiche

Union Berlino-Hoffenheim, tabellino e statistiche

Mainz-Lipsia, tabellino e statistiche

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica