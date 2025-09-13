Bundesliga, Bayern Monaco a valanga sull'Amburgo: doppietta per Kane

Il Bayern Monaco batte nettamente l'Amburgo nella terza giornata della Bundesliga. Gli uomini di Kompany ottengono il terzo successo consecutivo e mantengono la vetta della classifica. La sfida termina con il punteggio di 4-0. I baversi imprimono fin dalle prime battute un ritmo forsennato alla sfida e sbloccano il risultato dopo soli 3', grazie a Gnabry , che sfrutta un assist di Laimer. Passano sei minuti e Pavlovic trova la rete del 2-0. Al 29' Harry Kane fissa il risultato sul 3-0 trasformando un calcio di rigore, mentre al 29' Diaz realizza il poker.

Dortmund ok, Colonia pari nel finale

Il Borussia Dortmund si impone 2-0 in trasferta sul campo dell'Heidenheim, grazie alle reti siglate da Guirassy e Beier. Pari spettacolare tra Wolfsburg e Colonia: la sfida termina 3-3. Ospiti avanti con Waldschmidt e padroni di casa capaci di ribaltare il risultato con le reti di Amoura e Majer. Nel recupero accade di tutto: al 91' pareggio del Colonia con Johannesson, al 99' nuovo vantaggio del Wolfsburg con Arnold, ma al 14esimo minuto di recupero arriva la rete del definitivo 3-3 segnata da Kaminski. Il Friburgo batte 3-1 lo Stoccarda, mentre Lipsia e Hoffenheim si impongono in trasferta: 1-0 sul campo del Mainz e 4-2 a Berlino contro l'Union.

