Boban nuovo presidente della Dinamo Zagabria: è ufficiale

Boban nominato presidente della Dinamo Zagabria: l'annuncio

"Sono stati eletti nove membri del Consiglio di Sorveglianza, - si legge nella nota ufficiale della Dinamo Zagabria - e Frano Šušnjara è stato nominato presidente del Consiglio di Sorveglianza, mentre il dott. Mislav Ante Omazić è stato eletto vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza. L’Assemblea ha inoltre deciso di conferire il titolo di presidente onorario del Club all’ex presidente Velimir Zajec". Poi, parola al neo presidente Zvonimir Boban, entrato nel vivaio della società nel lontano dicembre 1985: "Congratulazioni a tutti i membri dell'assemblea per la loro elezione. È stato un percorso lungo, lo abbiamo concluso e sono orgoglioso di tutti, nel nostro club ci sono le persone giuste. Questa è un'assemblea storica per tante ragioni", ha sottolineato Boban. Sui social, inoltre, non è mancato un post dedicato esclusivamente al presidente uscente Velimir Zajec, icona della Dinamo e da oggi presidente onorario del club.