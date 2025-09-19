Mourinho, ritorno al futuro

«La notizia della mia morte è fortemente esagerata». José Mourinho è la perfetta incarnazione della frase di Mark Twain. Venti giorni fa, siamo stati travolti da astiosi necrologi calcistici dello Special One, scritti con l’intento di denigrare e deridere un monumento del calcio. “Esonerato dal Fenerbahçe per non essersi qualificato in Champions League”. Come se il Fener fosse