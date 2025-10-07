Sané, che rissa all'Oktoberfest!

MONACO (Germania) - Sarebbe dovuta essere una serata tranquilla, ma il ritorno a casa di Leroy Sané si è trasformata in una notte piuttosto movimentata. Nelle scorse ore, l’attaccante del Galatasaray è stato protagonista di una rissa all’ Oktoberfest che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il giocatore era in compagnia di alcuni amici, quando è stato bersagliato dai cori di alcuni tifosi che hanno innescato la reazione del giocatore della squadra turca.

Sanè si difende dopo la rissa

Il giocatore, dopo il fatto increscioso, ha avuto modo di spiegare quanto accaduto. ”Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all'interno del tendone - ha affermato - e queste persone hanno insultato anche il mio club. In quell’atmosfera tesa, sono stato spintonato: a quel punto ne è scaturita una breve colluttazione. Avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre tutto ciò, è una lezione che mi porto a casa”.