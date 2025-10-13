"L'offerta mai vista da 400 milioni per Yamal: ecco chi è il club pronto a fare follie"

BARCELLONA - Non c’è calciatore al mondo che non può essere acquistato. Il Barcellona ha da poco rinnovato il contratto di Lamine Yamal facendo firmare il giocatore un accordo di sette anni a 21 milioni di euro a stagione. Ma nelle ultime settimane dalle parti del Camp Nou, non tutti sono convinti della permanenza del calciatore nella capitale catalana.

Al Hilal, un’offerta da 400 milioni per Yamal

Il club saudita dell’Al-Hilal, allenato dall’ex tecnico laziale Simone Inzaghi, ha presentato un’offerta al Barcellona da 400 milioni di euro per il giovane attaccante catalano Lamine Yamal. L’affare rappresenterebbe - a livello economico - il più grande trasferimento nella storia del calcio mondiale. Lamine Yamal è il calciatore di punta del Barcellona, ma il suo rapporto con il tecnico Flick - secondo fonti vicine allo spogliatoio catalano - si sarebbe incrinato per le continue critiche rivolte pubblicamente dall’allenatore tedesco alla squadra.

Yamal, un futuro incerto: va in Arabia Saudita?

Il futuro di Lamine Yamal è incerto. Sebbene il Barcellona abbia espresso l'intenzione di trattenerlo, l'offerta economica dell’Al-Hilal sta facendo vacillare più di qualche dirigente: la prossima sessione di mercato sarà decisiva per determinare l’eventuale cessione, o la conferma del giovane talento al Barcellona. Lamine Yamal è uno dei profili più ambiti del calcio mondiale, il trasferimento in Arabia Saudita rappresenterebbe un colpo sensazionale per l’Al Hilal.