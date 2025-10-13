Union SG, ufficiale il nuovo allenatore: il debutto in Champions contro l'Inter

David Hubert è il nuovo allenatore dell' Union Saint-Gilloise , che martedì 21 ottobre (ore 21) ospiterà l' Inter nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/26 . C'è l'annuncio ufficiale, dopo l'improvviso addio di Sebastien Pocognoli , che ha lasciato il Belgio, trasferendosi in Francia, per assumere la guida tecnica del Monaco . A sua volta, Hubert si è liberato dall' Oud-Heverlee Leuven .

Union SG, Hubert è il nuovo allenatore

Il comunicato dell'Union SG: "Il 37enne allenatore belga David Hubert arriva all'Union dall'OH Leuven. Hubert inizierà a dirigere gli allenamenti da questo pomeriggio e debutterà in panchina sabato prossimo al Marien in campionato contro lo Charleroi. Da giocatore, Hubert ha militato in club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con la squadra Under 18 dell'RSC Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024. L'estate scorsa si è unito all'OH Leuven e ora il giovane allenatore si trasferisce al Duden Park. Benvenuto all'Union, David!".