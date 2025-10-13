Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Union SG, ufficiale il nuovo allenatore: il debutto in Champions contro l'Inter

Il club belga ha reso noto l'arrivo sulla sua panchina di un nuovo tecnico dopo l'addio di Pocognoli, passato al Monaco
2 min

David Hubert è il nuovo allenatore dell'Union Saint-Gilloise, che martedì 21 ottobre (ore 21) ospiterà l'Inter nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/26. C'è l'annuncio ufficiale, dopo l'improvviso addio di Sebastien Pocognoli, che ha lasciato il Belgio, trasferendosi in Francia, per assumere la guida tecnica del Monaco. A sua volta, Hubert si è liberato dall'Oud-Heverlee Leuven.

Union SG, Hubert è il nuovo allenatore

Il comunicato dell'Union SG: "Il 37enne allenatore belga David Hubert arriva all'Union dall'OH Leuven. Hubert inizierà a dirigere gli allenamenti da questo pomeriggio e debutterà in panchina sabato prossimo al Marien in campionato contro lo Charleroi. Da giocatore, Hubert ha militato in club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con la squadra Under 18 dell'RSC Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024. L'estate scorsa si è unito all'OH Leuven e ora il giovane allenatore si trasferisce al Duden Park. Benvenuto all'Union, David!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

