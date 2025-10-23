Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Messi rinnova con l'Inter Miami: l'annuncio con un video nel cantiere del nuovo stadio

Il fuoriclasse argentino vestirà ancora a lungo la maglia del club statunitense: i dettagli dell'accordo
3 min
TagsMessiInter Miamirinnovo messi

Lionel Messi e l'Inter Miami avanti insieme. Ufficiale il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino con il club statunitense fino al 30 giugno 2028. Nel 2025, Messi ha realizzato 29 gol e offerto 19 assist in 28 partite nella regular season della MLS dimostrando, semmai ce ne fosse stato bisogno, che il tempo per appendere gli scarpini al chiodo è lontano.

Messi continuerà a giocare (almeno) fino a 41 anni

Messi continuerà, dunque, salvo colpi scena, continerà a giocare almeno fino a 41 anni L'Inter Miami ha reso noto l'accordo con un suggestivo video girato nel cantiere del Freedom Park, il nuovo stadio da 25mila posti, con un parco di 58 acri dedicato a Jorge Mas Canosa, che sarà inaugurato nel 2026.

Messi sempre più centrale nel progetto Inter Miami

"Liberi di sognare", il testo scelto a corredo del video-annuncio. Messi lega così la sua immagine a quella del progetto più importante della società con a capo Jorge Mas e David Beckham, quello della nuova "casa" dell’Inter Miami, un simbolo per catturare l’energia multiculturale della città e proiettarla al mondo. Messi, con altre stelle sudamericane come Rodrigo De Paul e Luis Suárez erano e restano centrali nelle dinamiche dei rosanerobianchi. Saranno d'ispirazione per l'intera rosa dell'Inter Miami, che punta a miscelare grandi stelle a giovani talenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

