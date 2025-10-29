Tragedia in Coppa di Germania: un tifoso del Lipsia muore prima della partita 

Tragedia durante la Coppa di Germania. Pochi minuti prima del calcio d'inizio del match tra Energie Cottbus e Lipsia, un tifoso della squadra ospite è stato colpito da un malore mentre stava entrando allo stadio. I soccorsi sono stati immediati, ma l'uomo purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia del decesso si è diffusa nei primi minuti di partita, raggiungendo i calciatori soltanto all'intervallo. Il club tedesco ha diffuso un comunicato ufficiale: "Purtroppo, uno dei nostri tifosi ha avuto un malore mentre entrava allo stadio. Abbiamo appena ricevuto la triste notizia che il tifoso dell'RB Leipzig in questione è deceduto in ospedale. Per questo motivo, e per rispetto nei confronti della sua famiglia, ridurremo al minimo la nostra copertura in diretta da Cottbus. Chiediamo la vostra comprensione, ma in momenti come questo il calcio passa in secondo piano. Il club desidera porgere le più sentite condoglianze alla famiglia"