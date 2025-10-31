Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
L'Argentina e Messi contro l'Angola in amichevole: la cifra shock che incasserà l'Albiceleste 

La partita si giocherà a Luanda il prossimo 14 novembre, con il suo fuoriclasse che sarà presente in campo: la Federazione africana pagherà un cachet altissimo
1 min
TagsargentinaAngola

Il prossimo 14 novembre in Luada si giocherà un'amichevole tra Argentina e Angola. Un'amichevole di lusso per la Nazionale africana, che costerà tantissimo alla Federazione calcistica del paese. L'Angola ha infatti annunciato la sfida per celebrare i 50 anni dell'Indipendenza del paese dalla colonizzazione spagnola, terminata nel 1975. Ma sarà una sfida con un cachet altissimo.

L'Argentina sfida l'Angola e incassa ben 12 milioni di euro

L'Argentina, infatti, incasserà ben 12 milioni di euro da parte della Federazione calcistica angolana. Nel contratto firmato è prevista la presenza di Leo Messi, che secondo i media africani porta ancora maggior lustro alla sfida. Il fuoriclasse argentino non era stato incluso nelle convocazioni del ct Scaloni per ottobre, ma dovrebbe tornare per questa amichevole. Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', anche il Marocco aveva chiesto all'Argentina un'amichevole con Messi in squadra, ma ha poi rinunciato di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte della federcalcio di Buenos Aires.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

